تضارب الأنباء حول وفاة نائب فيلق القدس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تضاربت الأنباء حول وفاة نائب قائد فيلق القدس للحرس الثوري الايراني محمد زادة حجازي، القائد السابق لقوة الباسيج، وفي حين أعلنت السلطات الرسمية تعرضه لأزمة قلبية، نفى قائد سابق في الحرس الثوري ذلك مطلقا، وأشار إلى مقتله.

ووصف محمد مهدي همت نجل محمد إبراهيم همت القائد الإيراني السابق بالحرس في تغريدة حجازي بـ(الشهيد)، وتوجه بالعزاء إلى المرشد علي خامنئي بالقول «يا قائدي أعزيك بهذا الجندي، فهو ذهب فداءك. وأنا سأفتديك أيضاً».

وسرعان ما أعيد نشر التغريدة بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت في إيران، قبل أن يقوم همت بتغيير حالة حسابه في (تويتر) من العام إلى الخاص.

ونقلت (العربية نت) عن مغردين مقربين من الحرس الثوري مقاطع من مقابلة لحجازي يقول فيها «إنه كان برفقة قاسم سليماني، قائد فيلق القدس السابق، في لبنان قبل ليلة من مقتله قبل أن يستقل رحلة من بيروت إلى بغداد؛ حيث قتل بغارة أمريكية من طائرة بدون طيار في يناير 2020».

ويعد حجازي خبيرا للصواريخ كان يشرف على تسليح ميليشيات حزب الله اللبناني بها، ولعب دورا بارزا في دعم وإسناد وتوجيه ميليشيات الحشد الشعبي الموالية لطهران في العراق، وكذلك ميليشيات الحوثي في اليمن.

وكانت إسرائيل اتهمت في أغسطس الماضي، إيران وحزب الله بمحاولة تنفيذ مشروع صاروخي في لبنان، وهدد بأن إسرائيل ستدمر هذا المشروع. وفي نفس اليوم، كشف الجيش الإسرائيلي أسماء ثلاثة قادة إيرانيين هم منفذو المشروع الصاروخي في لبنان لصالح حزب الله، وهم محمد حجازي وماجد نواب وعلي أصغر نوروزي.