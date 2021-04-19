4 آلاف سلة غذائية سعودية في القدس وغزة والضفة

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ووزع المركز 1.420 سلة غذائية رمضانية في محافظة بيت لحم بالضفة الغربية وقطاع غزة، استفاد منها 1.420 أسرة من الأسر المحتاجة بواقع 7.100 فرد، في إطار مشروع تأمين وتوزيع السلال الغذائية في دولة فلسطين خلال شهر رمضان المبارك.
واستمر المركز في توزيع السلال حول العالم، حيث وزع 1.300 كرتون من التمور للأسر النازحة والمتضررة في مديرية الحصين بالضالع، استفاد منها 1.300 فرد، فيما وزع 2.624 كرتونا من التمور للأسر النازحة والمتضررة في مديريات تبن، وزايدة، وقهل، والعرائس، والشقعة، ولكمان التابعة لمحافظة لحج، استفاد منها 2624 فردا.
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