الأمن المصري يقتل 3 إرهابيين في سيناء

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وأفادت وزارة الداخلية المصرية في بيان بأن القوات الأمنية حاصرت العناصر المسلحة التي تنتمي إلى خلية إرهابية بمنطقة «الأبطال» بشمال سيناء، وقاموا بإطلاق النيران تجاه القوات التي تعاملت معهم، مما أسفر عن مقتل 3 من المسلحين وانفجار حزام ناسف كان يرتديه أحدهم، كما عثر بحوزتهم على 3 أسلحة آلية، وحزام ناسف، وقنبلة يدوية، وكمية من الرصاص.
وأشار البيان إلى أنه تجري ملاحقة باقي عناصر تلك الخلية الإرهابية المتورطة في حادث مقتل المواطن المصري.
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