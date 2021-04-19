مصنع للسيارات المفخخة في الموصل

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وقالت الهيئة، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، «إن قوة من الحشد الشعبي عثرت اليوم على مصنع للسيارات المفخخة في الجانب الأيمن للموصل تحت الأنقاض».
وأضافت «إن مفارز مديرية مكافحة المتفجرات التابعة للحشد قامت بتفكيك ثلاث سيارات مفخخة، فيما تعمل على تفكيك ورفع المتفجرات وتدمير المصنع بالكامل لمنع استغلاله».
وكانت هيئة الحشد الشعبي أطلقت في 26 مارس الماضي حملة خدمية كبرى باسم نهضة نينوى لإعادة الحياة إلى مدينة الموصل بالتعاون مع إدارة محافظة نينوى.
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