98 % من المنشآت الفندقية تحصل على ختم «دبي الضمانة»

دبي: أنور داود

منذ بدء تفشي وباء فيروس «كوفيد ـ 19»، وتوقف حركة السياحة الدولية على مستوى العالم، كانت دبي من أوائل الوجهات السياحية التي فتحت أبوابها للسياح من يوليو 2020، وخلال هذه الفترة تبنت المدينة خططاً سباقة لإعادة استقبال السياح الدوليين وتحويل المدينة إلى وجهة سياحية آمنة في زمن «كوفيد ـ 19»، حيث حصلت على «ختم السفر الآمن» من مجلس السياحة والسفر العالمي، كما أنها أطلقت ختم «دبي الضمانة» الذي يمنح لمنشآت الضيافة والفنادق والمراكز التجارية والوجهات السياحة والترفيهية التي تتوافق مع معايير وبروتوكولات الصحة والسلامة المحلية والدولية، وذلك لتعزيز سلامة الزوار والسياح.

ومن أجل تعزيز ثقة الزوار والسياح بقطاع الفنادق في دبي، حصلت 98% من المنشآت الفندقية في دبي على ختم «دبي الضمانة»، مما يعكس مدى جاهزية المنشآت الفندقية في دبي لمواصلة استقبال السياحة الدولية والمحلية، بمسؤولية عالية تتمثل في تطبيق كافة إجراءات السلامة والصحة العامة.

وشمل ختم «دبي الضمانة» أكثر من 25 وجهة ترفيهية، بما فيها الحدائق المائية والمتنزهات الترفيه العائلية، إضافة إلى جميع الحدائق العامة، مما يمنح الزوار تجربة سياحية آمنة وممتعة، حيث تواصل مناطق الجذب السياحي في دبي التزامها بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتم مراجعتها باستمرار، وتشكل مصدر ثقة بالنسبة للمواطنين والمقيمين في الدولة، وكذلك الزوار من مختلف أنحاء العالم بما يمكنهم من الاستمتاع بمجموعة من التجارب الفريدة ضمن بيئة آمنة.

وتجاوزت الرقابة قطاع الضيافة والوجهات الترفيهية، ليشمل ختم «دبي الضمانة» أكثر من 70 مركز تسوق بمختلف أنواعها، إضافة إلى جميع دور السينما، و19 سوقاً مختلفاً. وتلتزم هذه الجهات بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، لضمان صحة وسلامة الجمهور والزوار.

وتحصل المنشآت السياحية والتجارية من فنادق، ومتاجر، ومطاعم، ووجهات سياحية على ختم «دبي الضمانة» عندما تثبت أنها تتبع وتطبق الإجراءات المتعلقة بالصحة والسلامة العامة، علماً بأنه يتم التحقق من ذلك عبر عملية تتم بالتعاون بين دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي (دبي للسياحة)، ودائرة التنمية الاقتصادية (اقتصادية دبي) وبلدية دبي.

ويعتبر الختم هوية مرئية بمثابة شهادة اعتماد تسمح للمنشآت إظهار مدى التزامها بتدابير الصحة والسلامة عبر مختلف قنواتها التسويقية. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الثقة لدى سكان وزوار دبي، بأن تلك المنشآت الحاصلة على هذا الختم حريصة على اتباع وتطبيق أعلى معايير وبروتوكولات السلامة لمكافحة فيروس كورونا.

ويجب أن تلتزم المنشآت السياحية والتجارية بإرشادات الصحة والسلامة الصادرة عن «دبي للسياحة» وبلدية دبي، ودائرة التنمية الاقتصادية، حيث يتم إجراء تفتيش دوري عليها للتحقق من مدى التزامها بتلك الإرشادات، وبعدها يتم إعطاؤها الختم الذي تستمر صلاحيته 15 يوماً. وستحصل المنشآت التي اجتازت كافة المتطلبات على ختم «دبي الضمانة»، فيما تم تحديد الإجراءات الوقائية المتعلقة بالعلامة التجارية المرتبطة بها لكافة المنشآت حتى تتمكن من وضع ختم الامتثال في المنشآت، ويمكن استخدام هذه الهوية المرئية عبر الاتصالات والحملات التسويقية.

معايير صارمة

وتتبنى المنشآت الفندقية معايير صارمة في ما يخص النظافة وسلامة النزلاء. وفي ظل تفشي وباء «كوفيد ـ 19»، أصبح على الفنادق تعزيز هذه الإجراءات من أجل الحد من تفشي الوباء، والحفاظ على سلامة العاملين والنزلاء على حد سواء.

وتؤكد القواعد الإرشادية التي تصدرها الجهات الصحية، وهيئات السياحة في الدولة، التزام المنشآت الفندقية بتدابير إضافية، منها التعقيم المتواصل والمستمر وتعيين مدير للتعقيم لمراقبة أوضاع المنشآت الفندقية، إضافة إلى التباعد الجسدي، وتوفير خاصية عدم التلامس والتسجيل عبر الإنترنت وغيرها.

2.5 مليون سائح

واستقبلت دبي نحو 2.5 مليون زائر دولي منذ أن فتحت المدينة أبوابها للسياحة الدولية في يوليو 2020، كما تشهد التدفقات السياحة زيادة مستمرة إلى فنادق دبي، لاسيما مع العودة التدريجية لقطاع الطيران، وإعادة فتح الأسواق العالمية.

وتعكس هذه الأرقام مدى جاذبية دبي كوجهة سياحية ترفيهية آمنة للسياح الدوليين من أفراد وعائلات خلال فترة «كوفيد ـ 19»، ومن المتوقع أن ترتفع التدفقات السياحية بشكل أكبر خلال الأشهر القليلة المقبلة، وصولاً إلى معرض إكسبو 2020 دبي.