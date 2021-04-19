شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة منتجي مسلسل «الطاووس» للتحقيق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

أحال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر مسؤولي الإنتاج في مسلسل «الطاووس» للتحقيق، على خلفية تلقي المجلس شكاوى عدة حول استخدام المسلسل لغة لا تتفق والذوق العام، وعدم مراعاة تقاليد المجتمع المصري.

من جهتها، أكدت الهيئة الوطنية للإعلام في مصر أن جميع الأعمال الدرامية والبرامج التي تعرض على شاشات الفضائيات المصرية، خلال رمضان، راجعتها الرقابة على المصنفات الفنية، وحذفت أي مشاهد قد تشكل خطراً على المجتمع، أو لا تتناسب مع عاداته وتقاليده.

وقال حسين زين، رئيس الهيئة: إن المراجعة تتم بشكل مستمر انطلاقاً من حرص الهيئة على احترام الذوق العام، ومراعاة عادات وتقاليد المجتمع المصري، وبما يتناسب وقدسية الشهر الكريم.

وأضاف: الهيئة تؤكد تمسكها بإعلاء القيم، وعدم المساس بالأسر المصرية، ومراعاة تقاليد المجتمع، والتمسك بتقديم محتوى إيجابي ينمي الوعي في الأعمال الرمضانية. وأشار إلى أن الهيئة ستتخذ كل الإجراءات اللازمة ضد أي عمل فني لا يراعي تلك القواعد، التي تمثل السمة الرئيسية للفن المصري.