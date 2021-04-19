شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريت» تتراجع عن المستويات القياسية بضغط «تيسلا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفضت الأسهم الأمريكية، الاثنين، متراجعة عن مستويات قياسية سجلتها الأسبوع الماضي بينما ينتظر المستثمرون قرائن من أرباح الشركات للربع الأول لتبرير القيم المرتفعة، في حين هبط سهم تسلا لصناعة السيارات الكهربائية بعد حادث مميت.

وأغلق سهم تيسلا منخفضا 3.4 بالمئة بعد أن ارتطمت سيارة من إنتاج الشركة يُعتقد أنها كانت تعمل بدون سائق على مقعد القيادة، بشجرة يوم السبت شمالي هيوستون مما أودى بحياة شخصين.

وكان سهم الشركة أحد أكبر الخاسرين بين الأسهم على المؤشرين ستاندر اند بورز 500 وناسداك المجمع. وتأثر سهم تيسلا أيضا بهبوط حاد في مطلع الأسبوع في العملة المشفرة بيتكوين التي تستثمر فيها الشركة.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 0.35 بالمئة إلى 34082.44 في حين تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 0.53 بالمئة ليغلق عند 4163.26 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 0.98 بالمئة إلى 13914.77 نقطة.

الأسهم الأوروبية

تراجعت الأسهم الأوروبية قليلا عن مستويات ذروة قياسية، الاثنين، متأثرة باستهلال ضعيف للمعاملات الأمريكية وموجة صعود لأسعار العملات، مما طغى على حالة التفاؤل حيال بداية قوية لموسم نتائج الشركات.

وبعد تحقيق مكاسب للأسبوع السابع على التوالي يوم الجمعة، أغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي دون تغير يذكر، لكنه نزل حوالي 0.3 بالمئة عن ذروته القياسية التي سجلها فى وقت سابق من الجلسة.

تصدر الخسائر مؤشر قطاع السيارات ومكوناتها، وهبط 1.6 بالمئة بعد صعوده اثنين بالمئة في الجلسة السابقة، وتلاه قطاع التكنولوجيا.

عزا كونور كامبل، المحلل لدى سبريدكس، تراجع ستوكس 600 بعد الظهر إلى صعود اليورو والجنيه الإسترليني مستغلين تراجع الدولار. وينال صعود العملات المحلية في العادة من أسهم الشركات التي تتركز أعمالها في الخارج.

وأضاف أن أوروبا شهدت أيضا بعض البيع لجني الأرباح بعد أن فتحت السوق الأمريكية على انخفاض، لينزل المؤشر داو جونز الصناعي عن ذرى قياسية جديدة.

وتابع "الأسواق عند مستويات مرتفعة قوية حاليا، وفي ضوء أنه يوم هادئ على صعيد البيانات، فمن غير المدهش أن نرى الأسواق تتراجع قليلا."

ونزل المؤشر داكس الألماني عن مستويات مرتفعة جديدة في أسوأ أداء يومي له في شهر. وتأثرت المعنويات سلبا بزيادة جديدة في إصابات كوفيد-19 عالميا.

وعلى صعيد نتائج الشركات، توقعت فوريسيا نموا قويا لمبيعات ربع السنة الحالي، بعد أن ساعد ارتفاع المبيعات في الصين شركة مكونات السيارات الفرنسية على تجاوز توقعات السوق في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

وبحسب بيانات رفينيتيف آي.بي.إي.إس، من المتوقع أن تقفز أرباح الربع الأول للشركات المدرجة على ستوكس 600 أكثر من 55 بالمئة بعد تراجعها نحو 40 بالمئة في الفترة ذاتها قبل عام.

ولم يعلن سوى اثنين بالمئة من الشركات النتائج حتى الآن، لكن 80 بالمئة منها سجلت أرباحا فاقت التوقعات.

الأسهم اليابانية

عكس المؤشر توبكس الياباني اتجاهه ليغلق على تراجع، الاثنين، بينما لم يطرأ تغير يذكر على المؤشر نيكاي وسط مخاوف بشان تزايد الإصابات بكوفيد-19 لتطغي على مكاسب الأسهم ذات الصلة بالرقائق.

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.22 بالمئة ليغلق عند 1956.56 نقطة، بينما قلص المؤشر نيكي مكاسبه ليغلق مرتفعا 0.01 بالمئة إلى 29685.37 نقطة.

اتفقت اليابان والولايات المتحدة الأسبوع الماضي على التعاون في الاستثمار في أشباه الموصلات لمواجهة نقص عالمي في الرقائق، وهو ما يقول محللون إنه يعتبر إيجابيا بالنسبة لشركات الكيماويات والصناعة اليابانية.

لكن المخاطر المرتبطة بانتشار سريع لكوفيد-19 مستمرة، إذ يدرس محافظ طوكيو فرض حالة طوارئ مجددا للتصدي لزيادة مطردة في حالات الإصابة بالفيروس. ويقول محللون إن بطء وتيرة التطعيمات في اليابان يعد عاملا سلبيا.

وقال تاكوتوشي إيتوشيما من بيكتيت أست مانجمنت «ثمة العديد من الأسباب تحول دون حسم المستثمرين قرار الخاص بشراء أو بيع الأسهم اليابانية».

وأضاف «لم تتضح بعد نتيجة محادثات القمة بين الولايات المتحدة واليابان. ولا نعرف الكيفية التي ستقام بها أولمبياد طوكيو وحملة التعطيمات بطيئة جدا والفبروس ينتشر مجددا».

وزاد سهم سومكو 5.66 بالمئة ليسجل أكبر ربح بالنسبة المئوية على المؤشر نيكاي، يليه سهم ياماتو هولدينجز بارتفاع 3.32 بالمئة، وزاد سهم سيكو إبسون 2.98 بالمئة.

وكان أكبر خاسر بالنسبة المئوية هو سهم شيسيدو، متراجعا 4.13 بالمئة، وتلاه سهم آنا هولدنجز الذي فقد 3.64 بالمئة وسهم توهو بخسارة 3.38 بالمئة.

وهبط سهم توشيبا كورب 4.35 بالمئة بعد أن أوردت صحيفة نيكاي أن شركة سي.في.سي كابيتال بارتنرز سترجئ تقديم مقترح رسمي لشراء المجموعة الصناعية اليابانية.

(رويترز)