شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس التثقيف بـ"الإعلاميين": الاختيار 2 يوثق ملحمة الشرطة ضد الإرهابيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أيمن عدلي رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، أن مسلسل الاختيار 2 رسالة واضحة لكل أعداء الوطن، بأن في مصر رجال أشداء يدافعون عن ترابها بكل ما يملكون، وأن التضحيات كثيرة ولكل شهيد قصة تدرس في مقاومة الجماعات الإرهابية والأفكار المتطرفة.

وأضاف عدلي فى تصريحات له :"تأتي حلقة فض رابعة والنهضة لتكون شاهدة على التطرف والإرهاب، ولتؤكد على ملحمة الشرطة المصرية ضد إرهابي رابعة والنهضة".

وشدد أيمن عدلى على ضرورة إبراز النجاحات المصرية لمواجهة عنف الجماعات الارهابية والتخطيط الشيطاني لافشال الدولة وجعلها دولة ارهابية من خلال دراما حقيقة تنقل الحقائق وتظهر كم التضحيات التى دفعت من قبل رجال الجيش والشرطة للحفاظ على الوطن والمواطن المصري وهو ما تحقق على ارض الواقع من نجاحات ومشروعات وتنمية يشهد بها العالم أجمع.