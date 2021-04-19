شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة أميرة العادلى تطلق مبادرة "يلا نبنيها" لدعم القطاع الصحى بالقليوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت النائبة أميرة العادلى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مبادرة "يلا نبنيها"، لدعم القطاع الصحي بمحافظة القليوبية وبشكل خاص مستشفي بنها الجامعي التخصصي.

وقالت إن بناء المستشفى الجامعي التخصصي حلم قديم يراود أبناء القليوبية بين الحين والآخر، لأن المستشفي ستخدم ملايين المواطنين، مضيفة أنه علي الرغم من أن الجامعة قامت بتخصيص مبلغ للبدء، لكن الطريق لا يزال في أوله ويحتاج مزيدًا من الجهود الكبيرة، والتكاتف المجتمعي.

وتابعت: "والحقيقة أن المبادرة جاءت في وقتها المناسب تمامًا، فبعد حادث انقلاب قطار القليوبية، اتضح للجميع أهمية مستشفي بنها في استقبال وعلاج المصابين، ومدي اعتماد مواطني محافظة القليوبية عليها، وهو ما يثبت ضرورة استكمال هذه المبادرة، والمبادرة لديها أهداف طموحة تتمثل في أن تصبح مبادرة رئاسية ليتم تعميم التجربة في جميع المحافظات".

ولفتت الى أن المبادرة كانت مطروحة منذ وقت حملتها الانتخابية، وأنها كانت تعمل بطريقة ورش العمل، وأن ورشة الصحة طرح فيها الشباب فكرت المبادرة وأنها وعدتهم بتفعيلها، متابعة: "منذ 10 أيام كانت لدى مجموعة ورش، منها محور كامل عن الصحة ومجموعة الشباب اللي اشتغلوا في الورشة خرجوا بمجموعة توصيات أهمها كانت مبادرة "يلا نبنيها"، بعد الجلسة الختامية شكلنا فريق وبدأنا نشتغل علي المبادرة ونتحرك في تنفيذها، اليوم أطلقنا الحملة، والحقيقة إن حادثة قطار طوخ دفعنا للتتحرك أسرع لأننا شاهدنا ضرورة ملحة لبناء المستشفي وتجهيزها".

واختتمت النائبة أميرة العادلى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "يبقي دائمًا شعاع من الأمل ينير لنا الطريق، والإنجازات تولد من رحم الأزمات، ولذلك فإننا نستطيع دومًا أن نخلق حاضرنا بأيدينا، وهذه دعوة إلي كل شباب القليوبية بالتكاتف حول هذه المبادرة "يلا نبنيها".