تموين المنيا: توريد 4 آلاف و500 طن من الأقماح للصوامع

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:

ورٌدت محافظة المنيا نحو 4 آلاف و500 طن من الأقماح إلى الصوامع والشون داخل مراكز المحافظة التسعٍ، منذ بداية التوريد وحتى مساء اليوم الإثنين.

قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بمحافظة المنيا، في تصريحات اليوم الإثنين، إنه جرى توريد 4 آلاف و579 طنًا و28 كيلو من محصول القمح إلى الآن، موضحًا أن أعمال التوريد ستنتهي نهاية شهر يونيو المُقبل، مع التأكد من تطهير أماكن تخزين القمح، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المُستجد.

وقال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إنه جرى زراعة 250 ألف فدان تقريبًا من القمح خلال الموسم الحالي 2021، موجهًا وكيل وزارة التموين، بضبط، وتسهيل، وتسريع منظومة استقبال القمح بالشون، مع إزالة كافة العقبات امام الموردين، وتقليل وقت الانتظار.