الموجة الثالثة لكورونا.. لماذا ارتفعت الإصابات في سوهاج؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

على نحو سريع، شهدت محافظة سوهاج بصعيد مصر زيادة ملحوظة في أعداد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد خلال الأيام الماضية ضمن الموجة الثالثة لكورونا التي تعيشها البلاد، في الوقت الذي طالب أطباء ومختصون بضرورة المضي قدمًا في اتخاذ مجموعة من الضوابط الاحترازية للسيطرة على الوضع.

لكن مسؤولًا بارزًا في وزارة الصحة أكد لمصراوي أن "الوضع مطمئن ولا يزال تحت السيطرة حتى الآن".

كان رئيس جامعة سوهاج، الدكتور أحمد عزيز، اعترف بزيادة حالات الإصابة بـ"كوفيد-19" في سوهاج.

وقال عزيز: "الاعتراف بالوضع الحقيقي بالمحافظة يدعونا إلى ضرورة اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية.. الحمل كبير على الأطباء والمستشفيات، وعلينا التكاتف حتى تمر الأزمة".

بدوره، قال الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بوزارة الصحة، إن هناك زيادة طفيفة في حالات الإصابة في سوهاج بالفعل، ضمن الزيادة التي رصدتها الوزارة في محافظات الصعيد بشكل عام.

وأضاف عبدالفتاح أن " الوضع ليس مخيفًا كما يصوره البعض، فالأمور لا تزال تحت السيطرة والزيادات ليست بالكبيرة، وفور رصد ذلك أجرت وزيرة الصحة زيارة إلى محافظات الصعيد على رأس وفد كبير، وتم مراجعة كافة الإجراءات بمحافظة سوهاج والتأكد من توافر المستلزمات الطبية وشبكة الغازات وإمدادات الإكسجين".

وأرجع سبب زيادة الإصابات مؤخرًا إلى انخفاض الوعي المجتمعي والتزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية، وزيادة التجمعات خاصة في شهر رمضان الجاري، مناشدًا المواطنين بعدم التواجد في الأماكن المزدحمة والالتزام بارتداء الكمامات باعتبارها من الحلول المهمة للوقاية من الإصابة بكورونا، وتطبيق إجراءات التباعد والإبلاغ الفوري عن أي حالات مصابة ومتابعتها مع الفرق الطبية بالمستشفيات.

وعاد عبدالفتاح للتأكيد على أن "الوضع مطمئن"، مشيرًا إلى تواجد فرق متخصصة من وزارة الصحة في محافظة سوهاج لمتابعة التعامل مع المصابين، فضلًا عن لجان تابعة للجنة العلمية للإشراف على تطبيق بروتوكولات العلاج بمستشفيات الصعيد بصفة عامة.

من جانبه، قال مصدر مطلع بوزارة الصحة، إنه "لا صحة لما يتردد عن مناقشة فرض حظر تجوال في سوهاج بعد زيادة أعداد حالات الإصابة".

وشدد المصدر لمصراوي على أن "الفرق الطبية والمستشفيات تواجه زيادة ملحوظة على أرض الواقع، لكننا لا نزال نستطيع التعامل مع تلك الحالات، وفرض حظر التجوال من عدمه قرار خاص بمجلس الوزراء ولا تُصدره وزارة الصحة".

وبشكل عام، يرى المصدر أنه "من غير المنتظر العودة لفرض حظر التجوال، بل تنفيذ مجموعة من التدابير الاحترازية ومنع التجمعات، والتشديد على تطبيق الإجراءات الوقائية".

وتتسق تلك التصريحات مع مناشدة محافظ سوهاج طارق الفقي، المواطنين بالمحافظة بالالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، وارتداء الكمامات الواقية وخاصة في الأماكن العامة ووسائل المواصلات للحفاظ على سلامتهم.

ولفت إلى تكثيف الحملات الرقابية والتفتيش واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والقرى بالتعاون مع الأمن في تكثيف حملات الرقابة اليومية والليلية على المقاهى والمحلات ووسائل المواصلات والأماكن العامة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.