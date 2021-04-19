ليبيا: إعلان حالة "القوة القاهرة" بميناء الحريقة النفطي

محمد اسماعيل - القاهرة - طرابلس - (د ب أ)

أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، مساء اليوم الاثنين، حالة "القوة القاهرة" بميناء الحريقة النفطي وتوقف عمليات إنتاج وتصدير شحنات النفط الخام عبر الميناء "بسبب رفض مصرف ليبيا المركزي تسييل ميزانية قطاع النفط لشهور طويلة".

وقالت المؤسسة في بيان إن هذا الأمر "أدى إلى تفاقم مديونية بعض الشركات وعلى رأسها شركة الخليج العربي للنفط مما أفقدها القدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية والفنية واضطرها لتخفيض إنتاج البلاد من النفط الخام بحوالي 280 ألف برميل يوميا".

كما حذرت المؤسسة من "أن ما يحدث قد يؤدي إلى فقدان الدولة لتوازنها الاقتصادي، والرجوع بها إلى المربع الأول حيث الإغلاقات وتدني الإيرادات"، مذكرة الجميع أن ما يقوم به المصرف المركزي "هو القفز على الجهود الاستثنائية التي قام بها العاملون بقطاع النفط لمعاودة الإنتاج لمستوياته السابقة لأغراض لا تخدم مصلحة الاقتصاد الوطني".

كان أحمد العريبي المسؤول الإعلامي بشركة الخليج العربي الليبية للنفط أعلن أمس الأحد إن الشركة اوقفت الانتاج في الحقول التابعه لها جميعا في البلاد لأسباب فنية وتراكم الديون ونقص قطع الغيار وغيرها وعدم الإيفاء ببنود الميزانية المعتمدة منذ سبتمبر الماضي لعام 2020 وكذلك لعام 2021 وكذلك لعدم دفع المرتبات منذ سبتمبر الماضي.