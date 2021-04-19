حرمها الأمومة والحياة معا.. لماذا قتل عامل زوجته ووضع جثتها داخل برميل قبل الإفطار؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

عامان فقط كانا كفيلان بوصول قطار زوجين محطته الأخيرة. المشهد الختامي جاء بعيدا عن الطلاق فجاء بجريمة قتل خلال شهر رمضان الكريم.

منذ عامين تزوج عامل بمحل أثاث من فتاة تصغره بنحو ٢٠ سنة مقيمة كفر زهران مركز البدرشين. بحث الأربعيني في زيجته الثانية عن شريكة حياة تساعده على تربية أولاده.

خلافات مستمرة وقعت بين الزوجين لاسيما أن الزوجة تعاني من اضطرابات تنتج عنها حالة من الصرع التي كانت كلمة السر في تلك الجريمة.

تلقى العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع جنوب الجيزة إشارة من مستشفى البدرشين بوصول جثة ربة منزل حامل في شهورها الأولى، وبها إصابات انتفاخ بالوجه و سحجات بالرقبة.

يسؤال زوجها، قرر أنه اكتشف وفاتها بدر عودته إلى المنزل قبل موعد الإفطار، واصفا ضعها "كانت واقعة في برميل مياه" مرجحا أنها سقطت مغشية عليها كونها مريضة بالصرع.

بتطوير مناقشة الزوج بقيادة الرائد أحمد يسري رئيس مباحث أبو النمرس، ومعاونيه النقيبين أحمد ماهر وأحمد عبد الصمد، أقر بقتلها عقب تشاجرهما قائلا: "اتخانقنا علشان مجبتش دواء الصرع، ضربتها وخنقتها بسلك كهرباء".

وتحرر محضر بالواقعة، وأحاله اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.