الكرملين:طرد 18 دبلوماسيا روسيا هو استفزاز

وكانت السلطات التشيكيّة أعلنت السبت طرد 18 دبلوماسيًّا روسيًّا ضالعين بحسب الاستخبارات التشيكيّة في تخريب مخزن ذخائر أسفر عن سقوط قتيلَين العام 2014.
وردّت روسيا الأحد بطرد 20 موظّفًّا في السفارة التشيكيّة في موسكو باتوا يُعتبرون أشخاصًا «غير مرغوب فيهم» ويجب عليهم مغادرة البلاد مع نهاية الاثنين 19 أبريل.
وجاء إعلان وزارة الخارجية الروسية، بعد استدعاء السفير التشيكي في موسكو.
وندّدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الاثنين باتهامات «مفبركة على عجل» تهدف وفق قولها، إلى صرف الانتباه عن «المشاكل المتراكمة في دول الاتحاد الأوروبي والغرب عمومًا».
وقالت في مداخلة عبر قناة «روسيا 1» الرسمية إن «الولايات المتحدة على الأرجح هي التي تقف خلف كل ذلك».
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