دعوة ميانمار لإطلاق سراح صحفي ياباني

ولم يحدد كاتو هوية الصحفي، لكن وسائل الإعلام اليابانية عرفته باسم يوكي كيتازومي، وهو مراسل سابق لصحيفة نيكاي بيزنس، ويعيش الآن في يانجون، أكبر مدينة في ميانمار.
وأفادت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، نقلا عن السفارة اليابانية في ميانمار، بأن كيتازومي يخضع للتحقيق بتهمة نشر «أخبار كاذبة».
وذكرت وكالة كيودو أن كيتازومي نقل إلى سجن إنسين بالمدينة، حيث يتم احتجاز العديد من المعتقلين السياسيين.
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