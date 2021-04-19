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دعوة ميانمار لإطلاق سراح صحفي ياباني

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دعت اليابان ميانمار إلى إطلاق سراح الصحفي الياباني المستقل الذي اعتقلته قوات الأمن في يانجون.وفي حديثه في مؤتمر صحفي في طوكيو، قال المتحدث باسم الحكومة اليابانية كاتسونوبو كاتو إن طوكيو طالبت بالإفراج سريعا عن الصحفي الذي تم القبض عليه في منزله مساء الأحد.

ولم يحدد كاتو هوية الصحفي، لكن وسائل الإعلام اليابانية عرفته باسم يوكي كيتازومي، وهو مراسل سابق لصحيفة نيكاي بيزنس، ويعيش الآن في يانجون، أكبر مدينة في ميانمار.

وأفادت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، نقلا عن السفارة اليابانية في ميانمار، بأن كيتازومي يخضع للتحقيق بتهمة نشر «أخبار كاذبة».

وذكرت وكالة كيودو أن كيتازومي نقل إلى سجن إنسين بالمدينة، حيث يتم احتجاز العديد من المعتقلين السياسيين.


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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