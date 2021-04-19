تحذير من تظاهرات نقل نافالني

وأكدت المصلحة أن صحة نافالتي «جيدة»، وأن طبيبا عاما يفحصه بصورة يومية نظرا لأنه مضرب عن الطعام، منذ أكثر من أسبوعين احتجاجا على نقص الرعاية
الطبية. وحذر فريقه مرارا من تدهور صحته، وشددوا على أنه قد يصاب بقصور في القلب.
ودعا فريق نافالني إلى تنظيم احتجاجات بعد غد الأربعاء، للمطالبة بتوفير العلاج الطبي الملائم له، وذلك بالتزامن مع خطاب سيلقيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للأمة. وحذرت السلطات الروسية من المشاركة في احتجاجات غير مصرح بها، وقالت إنها ستتخذ كافة التدابير اللازمة لحفظ النظام.
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