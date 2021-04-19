دولة أوروبية تقترب من تسجيل صفر وفيات بـ«كورونا»

ابوظبي - سيف اليزيد - أظهرت إحصاءات رسمية صاجرة عن الحكومة البريطانية، نشرت اليوم الاثنين، أن المملكة المتحدة سجلت أقل عدد للوفيات خلال أربع وعشرين ساعة منذ سبعة أشهر.

لم تسجل بريطانيا، على مدى الأربع والعشرين ساعة الماضية، سوى أربع وفيات فقط بـ«كوفيد - 19» في أحدث حصيلة يومية.

وهذه أقل حصيلة يومية للوفيات جراء الفيروس منذ سبتمبر 2020.

وسجلت بريطانيا 2963 إصابة جديدة بـ«كوفيد- 19»، خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة أيضاً.

وتلقى 32.93 مليون من السكان في المملكة المتحدة جرعة أولى من لقاح مضاد لـ«كوفيد-19»، بينما تلقى أكثر من عشرة ملايين شخص جرعتي لقاح حتى الآن.