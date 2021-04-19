السودان يلغي قانون مقاطعة إسرائيل رسمياً

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري، اليوم الاثنين، إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل رسمياً.

وقال الوزير، في تغريدة على موقع «تويتر»: «أجزنا قبل قليل في الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء مشروع قانون التعديلات المتنوعة (اعتماد النظام المالي المزدوج)، ومشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، ومشروع قانون الاستثمار، ومشروع قانون بإلغاء قانون مقاطعة إسرائيل».

كان السودان قد وقع في السادس من يناير الماضي رسمياً مع الولايات المتحدة على «اتفاقيات أبراهام» لإقامة علاقات مع إسرائيل.

وفي شهر أبريل الجاري، أعلن مجلس الوزراء السوداني مشروعاً يلغي قانون مقاطعة إسرائيل العائد إلى عام 1958 والذي أقرته الدول العربية وقتها.

وأكد مجلس الوزراء «موقف السودان الثابت تجاه إقامة دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين».