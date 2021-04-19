لخفض انبعاثات الكربون … وزارة الخزانة الأمريكية تنشىء “مركز عمليات المناخ”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 أبريل 2021 10:22 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الإثنين، أن مستشارها المالي لتغير المناخ جون مورتن سيرأس ”مركز عمليات المناخ“ الجديد في الوزارة؛ لتعزيز التمويل الأخضر واستخدام السياسة الضريبية وتقييمات المخاطر للمساعدة في تقليل انبعاثات الكربون.

وكان مورتون قد عمل في إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما كمدير للطاقة وتغير المناخ في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض.

وقالت وزارة الخزانة إنه شغل أيضا مناصب بارزة في المؤسسة الأمريكية للاستثمار الخاص في الخارج، وله خبرة أكثر من 25 عاما في الأسواق الناشئة، وتمويل الاستثمار والسياسات الاقتصادية والبيئية.

وكمستشار المناخ لوزارة الخزانة، سيكون مورتن مسؤولا مباشرةً أمام وزيرة الخزانة جانيت يلين وسيقدم لها المشورة بشأن نطاق عريض من قضايا المناخ، خصوصا مساعي تسهيل وتقديم التمويل لاستثمارات لكبح انبعاثات الكربون.

وقالت يلين في بيان: ”تغير المناخ يتطلب استثمارات في مختلف قطاعات الاقتصاد من الصناعة والحكومة، وكذلك إجراءات لقياس وتخفيف المخاطر المرتبطة بالمناخ على الأسر والشركات وقطاعنا المالي“.

وأضافت: ”التمويل والحوافز المالية سيلعبان دورا أساسيا في التصدي لأزمة المناخ في الداخل والخارج، وتقديم رأسمال لفرص إعادة تشكيل الاقتصاد“.