أزمة لبنان: كيف بدأ عدم الاستقرار السياسي؟… لبنان قد يصبح “سوريا الثانية”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 أبريل 2021 10:22 مساءً - كتبت كايشا لانغتن في إكسبريس، لقد ظل لبنان في حالة أزمة اقتصادية وسياسية واجتماعية لسنوات عديدة، ولكن كيف بدأ كل ذلك؟

وبحسب الموضوع الذي ترجمه “صوت بيروت انترناشونال” استقالت الحكومة اللبنانية وسط غضب شعبي متزايد بشأن انفجار مدمر في بيروت في 4 أغسطس من العام الماضي. وقد أسفر الانفجار عن مقتل ما لا يقل عن 200 شخص وإصابة نحو أكثر من 5000 آخرين. وقع الانفجار وسط أوقات عصيبة بالنسبة للبنان بينما يحاول التصدي لتهديد كوفيد-19 وهو وسط أزمة اقتصادية أغرقت الكثيرين في الفقر. تحدث Express.co.uk إلى محلل الشؤون الخارجية حول الوضع المستمر في لبنان وكيف بدأ.

وقال محلل الشؤون الخارجية أنتوني أنجيليني أن لبنان يعتبر “دولة فاشلة”.

وقال لـ Express.co.uk ” لبنان ، كما نراه اليوم ، لا يمكن اعتباره إلا دولة فاشلة.

إن انقطاع التيار الكهربائي والفساد والتضخم وانهيار البنية التحتية هي حقائق يومية للشعب اللبناني.

ومع ذلك ، لا بدّ أنّ المشكلة الرئيسية في لبنان هي عدم الاستقرار السياسي.

“جزء من هذه المشاكل تعود إلى النظام. إن العديد من القضايا التي نراها اليوم متجذرة في مؤسسات الحكومة الطائفية في لبنان.”.

وقال أنجيليني إن نظام الحكم في البلاد كان في جذور عدم الاستقرار السياسي المستمر.

وقال ل Express.co.uk: “عندما حصل لبنان على الاستقلال في عام 1943 ، شكّل نظام حكم فريد كان يُنظر إليه في ذلك الوقت على أنه ثور”.

في محاولة لإعطاء تمثيل متساو لطوائف المسيحيين والمسلمين السنة والمسلمين الشيعة ، تم تقسيم الحكومة اللبنانية إلى ثلاثة فروع متساوية تسيطر عليها الجماعات الدينية المذكورة.

كان نظام الحكم هذا محكوماً دائما بالفشل. كان لبنان يعاني من عدم الاستقرار السياسي منذ تأسيسه.

“دمرت الحرب الأهلية البنية التحتية للبلاد من 1975 إلى 1990 ، ولم تتعاف أبداً.

بالنظر إلى التطورات الأخيرة ، فإن عدم الاستقرار السياسي كما نراه اليوم متجذر في المقام الأول في الرد الاحتجاجي على انفجار 2020 في بيروت.

يشاع أن سبب الانفجار ، على الرغم من أنه لا يزال رسمياً “قيد التحقيق” ، كان سوء إدارة الموانئ والفساد الحكومي.

بعد الانفجار ، استقال رئيس الوزراء اللبناني وحكومته بأكملها ، ولم يتم استبداله بعد.

لقد ظل لبنان يعمل بدون حكومة كاملة خلال العام الماضي. هذا هو جزئياً ما أدى إلى الاضطرابات الجماعية والاضطرابات الاقتصادية.

لطالما كان لبنان شريكاً قوياً للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

ومع ذلك ، في ظل المخاوف السياسية في المنطقة بما في ذلك ضعف الحكم ، والاقتصاد المهتز ، وتأثير الحرب الأهلية السورية والتوتر المتزايد بين إسرائيل وحزب الله ، يحرص السياسيون العالميون على مراقبة الأزمة المستمرة.

وقال السيد أنجيليني ل Express.co.uk “من منظور السلامة العالمية ، أثبت عدم الاستقرار السياسي أنه يمكّن طوائف الأقليات في الحكومة اللبنانية فقط.

ويشمل ذلك حزب الله المدعوم من إيران ، الذي ازدادت قوته منذ عام 2006.

أصبحت إيران الآن أكثر قوة من أي وقت مضى في المنطقة ، الأمر الذي سيؤثر على كل منطقة البحر الأبيض المتوسط وحتى العالم.

وأضاف محلل الشؤون الخارجية أن لبنان لديه ثالث أعلى نسبة ديون في العالم نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي ويمكن أن يواجه أزمة اقتصادية ونقدية.

وقال: كانت الليرة اللبنانية تاريخياً “ثابتة” بالنسبة للدولار الأمريكي.

عندما فشلت الحكومة في توفير الخدمات والمرافق الأساسية لشعبها ، بدأ البنك المركزي الاقتراض بأسعار فائدة مرتفعة لمنع الليرة اللبنانية من الانهيار.

كانوا ينفذون بشكل فعال مخطط بونزي لسنوات.

في نهاية المطاف ، بدأ الشعب اللبناني يطلب دفع ثمن السلع والخدمات بالدولار الأمريكي ، والذي أثبت أنه المسمار الأخير في نعش الاقتصاد اللبناني.

لقد كان لهذا بالفعل تأثير إقليمي ، حيث حاول اللاجئون الفارين من مسؤولي الدولة والحكومة إعادة تأميم صناعة النفط.

لأول مرة في التاريخ ، انخرط لبنان وإسرائيل في مفاوضات حول احتياطي نفط متوسطي متنازع عليه قد يكون مربحاً لكلا البلدين.

وقال السيد أنجيليني إن قلقه الأكبر للبنان هو قوة إيران المتزايدة على الساحة العالمية.

قال ل Express.co.uk “حزب الله هو بالفعل حكومة دمية للقادة الإيرانيين ، ومع نفوذهم المتزايد في لبنان ، تمكنت إيران فعلياً من الوصول إلى الحدود مع إسرائيل وميناء المتوسط. إذا استمر حزب الله في اكتساب السلطة في خضم الفوضى ، فإن الشعب اللبناني سيقع أكثر في حالة من الاضطراب. قد يصبح لبنان سوريا الثانية. وأضاف أن الاضطرابات السياسية المستمرة مهمة لبريطانيا بسبب الفساد السياسي المنتشر والمساعدات التي تقدمها البلاد.

وقال السيد أنجيليني ل Express.co.uk “أرسلت بريطانيا ملايين الدولارات كمساعدات إلى الشعب اللبناني في أعقاب انفجار بيروت.

“ومع ذلك ، مع الفساد الحكومي المتأصل بعمق كما هو ، فإن الأموال لا تخدم إلا لتصفية المستبدين الأكثر خطورة.

“الناس لم يروا دولاراً واحداً بعد. يتم اختلاس الأموال البريطانية والأمريكية بشكل سيئ ، ويعتقد الكثيرون أنها قد يتم توجيهها إلى إيران لتمويل الخلايا الإرهابية. الحرب على الإرهاب لم تنته بعد. “

منذ بدء الاضطرابات السياسية ، تم تشريد ما يقدر بنحو 1.5 مليون لاجئ وفقاً لGlobal Conflict Tracker.

ما يقرب من مليون من هؤلاء اللاجئين هم من سوريا، نتيجة للصراع الذي استمر ثماني سنوات في سوريا والذي كان له تأثير لاحق على التجارة عبر الحدود وقطاع السياحة في لبنان. يعتقد أنجيليني أن العدد الحقيقي أعلى من 1.5 مليوناً.

قال ل Express.co.uk :لقد كان لبنان تاريخياً الوجهة النهائية للاجئين الفلسطينيين الفارين من إسرائيل واللاجئين السوريين الفارين من الحرب.

تدير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى أو الأونروا واحدة من أكبر المخيمات الاستيطانية في العالم في لبنان.

تشير التقديرات إلى أن هناك أكثر من مليوني لاجئ يعيشون في لبنان قبل العام الماضي.

مع ذلك ، ومع تزايد الاضطرابات ، قد نرى على الأرجح أن هذه الأرقام تنتشر في جميع أنحاء المنطقة مع فرار المزيد والمزيد من اللاجئين من لبنان إلى أوروبا.

إن معرفة الأعداد الدقيقة للاجئين الفارين من دولة فاشلة هو دائماً صراع، فهذه البلدان لا تقوم بحفظ السجلات.

منذ جائحة الفيروس التاجي ، كان الأمر أكثر صعوبة.

نحن نعلم أن هناك بالفعل الآلاف من اللاجئين الفارين من ميناء بيروت على متن سفن الصيد متجهة إلى أوروبا. هذه الأرقام سوف تستمر في النمو.