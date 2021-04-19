إيران.. إغلاق البرلمان لمدة أسبوعين بسبب تفشي كورونا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 أبريل 2021 10:22 مساءً - منذ ساعتين

سجلت وزارة الصحة الإيرانية ، أكثر من 24 ألف إصابة جديدة، ووفاة 398 شخصا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما سادات لاري، عن آخر الإحصاءات الرسمية للإصابات والوفيات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، حيث أكدت تسجيل 24346 إصابة جديدة، ووفاة 398 شخصًا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقا لهذا التقرير، فقد بلغ العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في إيران 2.261.435 كما ارتفعت الوفيات إلى 67130 حالة.

وأشارت لاري إلى أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين تعافوا حتى الآن بلغ 1.797.319 شخصًا، ولا يزال هناك 4843 من المصابين في حالة حرجة.

ووسط ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس تقرر إغلاق البرلمان الإيراني لمدة أسبوعين بسبب تفشي كورونا.

وتشعر السلطات الإيرانية بالقلق البالغ إزاء ارتفاع أعداد الإصابات بوباء كوفيد 19، حيث كثفت وزارة الصحة من التحذيرات والإرشادات للمواطنين بضرورة أخذ الحيطة والحذر من احتمال عودة انتشار الفيروس في إيران والتي تعد الأكثر تضررا في المنطقة.

وبدأت إيران بتخفيف القيود والتدابير لوقف انتشار الوباء في منتصف أبريل، واستأنفت معظم محافظات البلاد الـ31 معظم أنشطتها. بينما لا تزال 9 محافظات، بالإضافة إلى خوزستان التي أدرجت من جديد ضمن “المنطقة الحمراء” في بداية مايو، في حالة طوارئ صحية.