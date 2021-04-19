صالح يؤكد لغوتيرش ضرورة تأمين الرقابة الأممية للانتخابات المقبلة

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية، إن "رئيس الجمهورية بحث مع الامين العام للامم المتحدة مستجدات الأوضاع في العراق والمنطقة عبر اتصال هاتفي".

وأضاف أن "الاتصال أكد ضرورة ترسيخ الاستقرار وتعزيز جهود سيادة القانون وأهمية تخفيف حدة التوترات في المنطقة وتجاوز الأزمات عبر الحوار".



ولفت البيان الى أن صالح "أكد ضرورة العمل والتنسيق الفاعل والجاد بين الأمم المتحدة ومفوضية الانتخابات لتأمين الرقابة الأممية وضمان نزاهة العملية الانتخابية بما يساهم في نجاحها".