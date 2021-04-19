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الذهب ينزل عن ذروة 7 أسابيع مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية

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بغداد - ياسين صفوان - تراجع الذهب عن أعلى مستوياته في أكثر من سبعة أسابيع اليوم الاثنين مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
وبحلول الساعة 16:21 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.3 بالمئة عند 1771.40 دولار للأوقية، بعد أن لامس 1789.77 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 25 فبراير.

وفقدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.5 بالمئة لتسجل 1771.30 دولار.


وقال دانيال غالي، خبير أسواق السلع الأولية: "من المرجح أن نرى زيادة تدريجية في أسعار الفائدة الأمريكية مع صعود تدريجي لمنحنى العائد، وهو ما سيكبح بعض زخم الذهب."

وارتفع عائد السندات القياسية الأمريكية لأجل عشر سنوات متجاوزا 1.6 بالمئة بعد تسجيل أدنى مستوى في عدة أسابيع الأسبوع الماضي.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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