شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية»: يمكن السيطرة على كورونا في شهور.. «لكن بشرط» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جنيف – رويترز

قال الأمين العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في مؤتمر صحفي، الاثنين، إنه في إمكان العالم السيطرة على جائحة «كوفيد-19» (فيروس كورونا المستجد) العالمية خلال الشهور المقبلة بشرط توزيع الموارد اللازمة لذلك بعدل.

وحلت جريتا تونبرج ناشطة تغير المناخ ضيفة افتراضية على المؤتمر الصحفي من السويد موجهة انتقاداً لاذعا إلى «قومية اللقاحات»، وقالت إن من غير الأخلاقي أن تقدم الدول الغنية مواطنيها الأصغر سناً في التطعيم على الفئات المعرضة للخطر في الدول النامية.

وقال تيدروس: «لدينا الإمكانيات للسيطرة على هذه الجائحة في غضون شهور إذا استخدمناها باستمرار وبإنصاف».

ومع ذلك عبر تيدروس أيضاً عن قلقه من «المعدل المرعب» الذي ينتشر به «كوفيد-19» بين الفئة العمرية من 25 إلى 59 عاماً والذي يمكن أن يكون سببه السلالات الأكثر عدوى.

وأضاف: «مرت تسعة أشهر لنصل إلى مليون متوفى، وأربعة أشهر لنصل إلى مليوني متوفى، وثلاثة شهر لنصل إلى ثلاثة ملايين متوفى».

من جهتها، قالت تونبرج إنه في حين تم تطعيم واحد من كل أربعة من سكان الدول مرتفعة الدخل للوقاية من «كوفيد-19»، تلقى واحد فقط من بين أكثر من 500 في الدول الأشد فقرا جرعة لقاح. وأضافت أن «قومية اللقاحات هي ما يدير توزيع اللقاحات».