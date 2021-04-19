شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد إسماعيل يطالب بالاحتياجات اللازمة لمركز طب الأسرة بأبيس الأولى بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تقدم النائب محمد إسماعيل عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب الى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، لتوفير الاحتياجات اللازمة لمركز طب الأسرة أبيس الأولى بالإسكندرية، والتى تعانى من نقص فى أخصائى باطنة وأدوية السكر وسيارة إسعاف، حيث إن الوحدة هى السبيل الوحيد لتقديم الخدمات الطبية.

وقال النائب محمد إسماعيل إنه بناء على الشكوى الواردة من أهالى قرية أبيس الأولى، بخصوص نقص بعض المستلزمات الطبية والادوية واحتياج وحدة طب الأسرة بالقرية لصيانة بعض الاجهزة فقد تقدمنا بطلب لوزيرة الصحة وبناء عليه تم تشكيل لجنة لدراسة وتوفير تلك الاحتياجات واثناء زيارتى تبين توفير بعض من المستلزمات الطبية و الأدوية واصلاح بعض الأجهزة و سيتم متابعة توفير باقى الأحتياجات".

يذكر أن محمد إسماعيل، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقدم من قبل بطلب إلى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، يشمل عرض استغاثة أهالى منطقة "وينجت" لمنع سير التكاتك فى الشارع الرئيسى، وإلغاء نقاط جمع القمامة من الشارع ودراسة إمكانية تحويل الشارع اتجاه واحد.

وقال محمد إسماعيل، فى تصريحات صحفية، تم عرض بعض المقترحات التى يمكن أن تكون حلول واقعية للمشكلة انطلاقا من مفهوم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سياسة بمفهوم جديد، مؤكدا أن المحافظ أصدر القرار رقم 61 لسنة 2021، وكلف اللواء خالد جمعة، سكرتير عام مساعد محافظة الإسكندرية، برئاسة اللجنة التى تضم فى عضويتها رئيس حى شرق والجهات المعنية لمناقشة الحلول المقترحة لتنفيذ مطالب أهالى " وينجت "وكيفية تنفيذها.

ووجه محمد إسماعيل عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر لمحافظ الإسكندرية وكل قيادات المحافظة على ما يبذلوه من جهد لتلبية احتياجات المواطنين وتنفيذ خطط الدولة التنموية، مضيفا أن سرعة الاستجابة أكبر دليل على ذلك.