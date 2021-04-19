ولي عهد ابوظبي: علينا أن نترك لأجيال المستقبل عالماً دون كراهية

محمد الفلاح - الإثنين 19 أبريل 2021

أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم "الاثنين"، أن الأخوّة الإنسانية والتسامح رسالة مصدر قوة وتميز للإمارات خلال الخمسين عاماً الماضية.. مشيراً إلى أن مسؤولية الجميع تجسيد هذه المعاني لأجل خير البشرية، وأن نترك لأجيال المستقبل عالماً من دون أحقاد وكراهية.



وقال على حسابه في "تويتر": "تابعت اليوم أولى محاضرات شهر رمضان المبارك بعنوان: "الأخوة الإنسانية والتسامح: رسالة الأديان".. هذه الرسالة مصدر قوتنا وتميز تجربتنا خلال الخمسين عاماً الماضية، ومسؤوليتنا جميعا تجسيد هذه المعاني لأجل خير البشرية.. علينا أن نترك لأجيال المستقبل عالماً من دون أحقاد وكراهية."