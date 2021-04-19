إثيوبيا تحذر من تهميش الاتحاد الأفريقي بمفاوضات سد النهضة: الضغط يقوض الثقة

محمد الفلاح - الإثنين 19 أبريل 2021

حذرت إثيوبيا في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي من أن الضغط من أجل تهميش دور الاتحاد الأفريقي يقوض الثقة في مفاوضات سد النهضة.



ودعت أديس أبابا مجلس الأمن إلى حث مصر والسودان على العودة إلى المفاوضات الثلاثية بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.

واتهمت مصر والسودان بعدم الاستعداد لتقديم التنازلات اللازمة للوصول إلى نتيجة مربحة للجانبين بشأن السد الذي تبنيه على النيل الأزرق وتعول عليه لدعم اقتصاد البلاد.