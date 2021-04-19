شكرا لقرائتكم خبر عن "التجارة الدولية" تدشن لجنة للتجارة والاستثمار في الإمارات والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الإثنين 19 أبريل 2021

أطلق مؤتمر التجارة والتمويل الدولي مؤخرا لجنة التجارة والاستثمار في الإمارات، لتلعب دورًا أكبر في توسيع حركة التجارة.



جاء ذلك خلال اختتام غرفة التجارة الدولية فرع الإمارات " ICC UAE " لأعمال "مؤتمر التجارة والتمويل الدولي"، الذي عقدته الأسبوع الماضي في فندق ريتز كارلتون في مركز دبي المالي العالمي بحضور 120 شخصية ومشاركة افتراضية لما يزيد عن 256 وفدا يمثلون 30 دولة حول العالم.

وتضمنت الجلسة الختامية إطلاق لجنة التجارة والاستثمار في دولة الإمارات لتكون تحت مظلة غرفة التجارة الدولية-الإمارات كما أطلق حسن الهاشمي بشكل رسمي لجنة التجارة والاستثمار ورحب بالأعضاء المؤسسين لهذه المبادرة.

وقال حسن الهاشمي الأمين العام لغرفة التجارة الدولية- فرع الإمارات: يأتي إطلاق لجنة التجارة والاستثمار في وقت مناسب جدا نظرا للأهمية المتزايدة لتوسيع حركة التجارة والاستثمار من قبل دولة الإمارات وستلعب غرفة التجارة الدولية باعتبارها الهيئة العالمية لوضع قواعد التجارة بين الأطراف المتعاقدة الدولية دورًا أكبر في توسيع حركة التجارة انطلاقا من دولة الإمارات.

وشهد المؤتمر الذي عُقِدَ تحت شعار "طريق التعافي - تحويل التحديات إلى فرص" عددا من الجلسات الحوارية مع متحدثين مشاركين عن بعد بالإضافة الى حلقات نقاش شخصية مع الوفود المشاركة تم خلالها إطلاق العديد من المبادرات ومناقشة المواضيع المهمة لاسيما فيما يتعلق بكيفية دفع حركة التجارة إلى أفاق جديدة لم يتسنى تحقيقها من قبل.

وأكد حميد محمد بن سالم رئيس غرفة التجارة الدولية- فرع الإمارات على أهمية مواصلة أعضاء غرفة التجارة الدولية في الدولة إطلاق المبادرات الهادفة لتنشيط وتسهيل حركة التجارة وفتح ممرات تجارية جديدة مشيرا الى أنه بات ضرورياً الآن التواصل مع الدول الأخرى لتعزيز حركة التجارة والاستثمار العالمي وتعزيز أواصر التعاون مع الشركاء التجاريين وأصحاب المصلحة.

من جانبه أشاد حسن الهاشمي الأمين العام لغرفة التجارة الدولية- فرع الإمارات بتوقيت عقد المؤتمر الذي يأتي في وقت تسعى فيه العديد من الدول الى إنعاش قطاع التجارة والاقتصاد محليا وإقليميا وعالميا مضيفا أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد أولت قطاع التجارة الدولية والتمويل أهمية بالغة وباتت تحتل مكانة بارزة ضمن أجندة الدولة وأولوياتها لاسيما في إمارة دبي.

وقد شهدت إحدي الجلسات عرضا تقديميا قدمه محمود البستكي المدير التنفيذي للعمليات في بوابة دبي التجارية الإلكترونية حول التقنيات الرائدة والتحويلية التي تعمل على تسريع حركة التجارة وتحقيق الكفاءة والشفافية وتعزيز التواصل والترابط العالمي بنظام التمويل التجاري.

في حين ناقش رائد الأعمال هاشم الحسيني المؤسس المشارك لـ شركة "موني موف" Monimove دور التكنولوجيا الإيجابي في دعم سلسلة التوريد وتمويل التجارة وتسهيلها من خلال تخفيف المخاطر التشغيلية وتعزيز الحوكمة وزيادة رغبة البنوك في إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة محليًا وإقليميًا وعالميًا.

كما شهد المؤتمر تنظيم حلقة نقاشية تفاعلية استعرضت أهم الميزات التي يمكن تحقيقها من خلال تسهيل حركة التجارة واتفق المشاركون على ضرورة اتباع نهج يدفع بقطاع التجارة إلى آفاق جديدة من خلال دعم الاقتصاد المحلي بمليارات الدولارات ما يحفز بدوره حركة التجارة والاستثمار.

بدوره، أكد جمال صالح مدير عام اتحاد مصارف الإمارات على ضرورة دمج مفهوم الامتثال في جميع الشركات للتكيّف مع بيئات العمل والنظم المتغيرة. وقد شارك اتحاد مصارف الإمارات في جلسة خاصة تتمحور حول تحديات بعنوان "معضلة الضمان - حالة ومستقبل ممارسة الضمان في الإمارات" وهذا ما يعكس حقيقة أن هذه المشكلة ما هي إلا تحدٍ قديم نعمل معًا من أجل إيجاد حل جديد وإحراز تقدم فيه.

وناقشت جلسة ثانية ضمن المؤتمر خلال حلقة حوارية جمعت اثنين من بنوك التنمية الرائدة حيث ناقشت يسرا السيد ممثلة البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية الدور المتزايد للبنك في تمويل التجارة في المنطقة.. مؤكدة أن هذا الدور يتماشى مع رؤية دولة الإمارات بأن تصبح المركز التجاري الأسرع نموا في العالم.

وأدارت نادية عبد العزيز رئيسة لجنة الجمارك وتسهيل التجارة التابعة لغرفة التجارة الدولية جلستين رئيسيتين لمناقشة آخر التطورات في مجال الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد وتوسع دور دولة الإمارات كمركز تجاري ورقمي للأسواق الناشئة ومن أبرز ما شهدته هذه الجلسة محاكاة لأعمال جواز السفر اللوجستي العالمي لعبد الرحمن بن حيدر رئيس مبادرة الجوازات اللوجستية العالمية.

وتطرقت أحد جلسات المؤتمر إلى الدور المتزايد للرقمنة في إجراءات التحكيم في حين ناقشت جلسة أخرى التغييرات والتحديثات في قوانين وتشريعات غرفة التجارة الدولية التي تسهل حل النزاعات.