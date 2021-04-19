شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة : الأسبوع الماضي سجل أعلى نسبة إصابة منذ بدء الجائحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت ماريا فان كيرخوف عالمة الأوبئة الكبيرة في منظمة الصحة العالمية ،اليوم الاثنين، إن أحدث زيادة في حالات الإصابة بكوفيد-19 على مستوى العالم تشمل زيادات بين جميع الفئات العمرية.

وقالت في إفادة صحفية للمنظمة "نشهد معدلات متزايدة للعدوى في جميع الفئات العمرية". وأضافت أن الأسبوع الماضي شهد تسجيل 5.2 حالة إصابة وهي أعلى زيادة أسبوعية منذ بدء الجائحة.

ومضت تقول "نشهد تحولا عمريا طفيفا في بعض الدول سببه الاختلاط الاجتماعي".