شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان تحث طالبان على الانخراط في عملية السلام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حثت باكستان طالبان ، اليوم الاثنين ، على مواصلة الانخراط في عملية السلام الأفغانية بعدما قالت الحركة المسلحة إنها ستنأى بنفسها عن القمم الخاصة بأفغانستان لحين انسحاب جميع القوات الأجنبية من البلاد.

واتخذت طالبان قرارها بعد أن قالت الولايات المتحدة في الأسبوع الماضي إنها ستسحب جميع القوات بحلول 11 سبتمبر أيلول هذا العام متجاوزة مهلة الأول من مايو أيار التي اتفقت عليها طالبان مع الإدارة الأمريكية السابقة.

وفي مقابلة مع رويترز في أبوظبي، قال وزير خارجية باكستان شاه محمود قرشي مشيرا إلى طالبان "هم يتخذون قراراتهم لكننا سنفعل ما بوسعنا لإقناعهم بأن من مصلحتهم الوطنية أن يظلوا مشاركين".