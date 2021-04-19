ضغط على إمدادات الأكسجين في باكستان

إسلام ـ د.ب.أ: أعلنت باكستان عن أعلى حصيلة لها من مرضى كوفيد-19 وهم في حالة حرجة حتى أمس، وقالت إن القدرة على توفير الأكسجين تواجه “ضغطا” وسط موجة ثالثة من الجائحة.

وقال أسد عمر، رئيس مركز القيادة والتشغيل الوطني، الكيان المسؤول عن مواجهة باكستان للجائحة: “عدد مرضى الرعاية المركزة أكثر الآن من 4500، أي أعلى من الذروة التي جرى تسجيلها في يونيو 2020 بـ30 %.. كما أن القدرة على توفير الأكسجين تتعرض لضغط الآن”.

وفرضت السلطات إغلاقا على المناطق ذات الانتشار المرتفع للفيروس ومنعت التجمعات العامة بما في ذلك الأعراس وأغلقت المؤسسات التعليمية وجعلت ارتداء الكمامات إلزاميا.

ولكن عملية التنفيذ كانت صعبة خلال الجائحة.

وقال قيصر ساجد، أمين عام رابطة الطب الباكستانية، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): “الوضع يخرج عن السيطرة ويجب على الحكومة فرض قيود صارمة للحد من زيادة أعداد الإصابات الجديدة”.

وسجلت وزارة الصحة أمس 5152 إصابة جديدة بفيروس كورونا و73 وفاة ذات صلة بكورونا. وسجلت باكستان بشكل عام حتى الآن 761 ألفا و437 إصابة بالإضافة إلى 16 ألفا و316 وفاة.

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