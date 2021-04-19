الاستخبارات العسكرية تعلن احباط عملية كبيرة لتهريب أدوية من سوريا

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاثنين، عن احابط عملية كبيرة لتهريب أدوية قادمة من سوريا غربي نينوى.



وقالت الاستخبارات في بيان، إنه "ضمن مهامها لتعقب عصابات الجريمة المنظمة ومراقبة الحدود وملاحقة المهربين وبعملية نوعية واستباقية وكمين محكم عبر استخدام الكاميرات الحرارية وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ وبالتعاون مع لواء المشاة ٧١ من احباط اكبر عملية لتهريب أدوية قادمة من سوريا بإتجاه العراق عبر استغلال المنطقة الحدودية مع اقليم كردستان".

وأضافت أنه "تم نصب كمين محكم للعجلة قرب مخفر جلبارات التابع الى ناحية ربيعة غربي نينوى وجرى اطلاق النار على العجلة مما أدى إلى فرار سائقها وشخص اخر وتم الاستيلاء على العجلة التي ظهر انها محملة ب ٥٣،١٢٧ مادة دوائية تمثلت بمراهم واقراص وعلاج خاص بأمراض القلب وامبولات وأدوية امراض مزمنه وادوية وعلاجات لامراض وحالات مختلفة"، مؤكدة أنها "كانت تسلك طرقا غير مشروعة بقصد التهرب من دفع الرسوم الكمركية والفحص المختبري للمواد".