شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ولي عهد ابوظبي: علينا أن نترك لأجيال المستقبل عالماً دون كراهية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم "الاثنين"، أن الأخوّة الإنسانية والتسامح رسالة مصدر قوة وتميز للإمارات خلال الخمسين عاماً الماضية.. مشيراً إلى أن مسؤولية الجميع تجسيد هذه المعاني لأجل خير البشرية، وأن نترك لأجيال المستقبل عالماً من دون أحقاد وكراهية.



وقال على حسابه في "تويتر": "تابعت اليوم أولى محاضرات شهر رمضان المبارك بعنوان: "الأخوة الإنسانية والتسامح: رسالة الأديان".. هذه الرسالة مصدر قوتنا وتميز تجربتنا خلال الخمسين عاماً الماضية، ومسؤوليتنا جميعا تجسيد هذه المعاني لأجل خير البشرية.. علينا أن نترك لأجيال المستقبل عالماً من دون أحقاد وكراهية."