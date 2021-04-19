شباب الصحفيين المصريين يكشفون عن أزمة جديدة تواجه الإعلامي المصري معتز مطر وزوبع بإسطنبول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 19 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

كشفت جبهة شباب الصحفيين المصريين عن أزمة جديدة تواجة مذيعي جماعة الإخوان الإرهابية الهاربين في تركيا من أصحاب الاستثمارات في إسطنبول بعد توقف برامجهم واقتراب موعد رحيلهم، مؤكدة الجبهة علي ان اكثر المتضررين معتز مطر وحمزة زوبع.



وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية: أن الإرهابي المصري معتز مطر بدأ في إجراء اتصالات مكثفة للبحث عن مشتري لبيع نادي موركيدي للشواذ والمتحولين جنسيا والذي يمتلكة في شارع الإمام عدنان بميدان الاستقلال باسطنبول حيث كان الخائن معتز اشتراة بمبلغ 750الف يورو كنوع من الاستثمار.

وأضاف طوالة: أن الإرهابي المدعو حمزة زوبع يبحث هو الآخر عن بيع 4بيوت دعارة يمتلكهم في"اورتا حصار"التابعة لمدينة طرابزون التركية حيث سبق وأن أغلقت هذه البيوت لأنها غير مرخصة وتم توفيق اوضاعة ليستثمر اموالة في الدعارة المرخصة في تركيا.

وأشار رئيس الجبهة إلي ان معتز وزوبع ومن على شاكلتهم من العملاء والخونة والمتأمرين على البلاد من الذين صدعونا كذباً وزوار بشعارات وهمية وخطب رنانة عن الأخلاق والقيم والمبادئ وهم أبعد بكثير عن ذلك يستثمروا أموالهم في الدعارة ويخرجون علينا مستغلين الدين لتحقيق مخططات الإخوان الافاقون المخربون في الاضرار بالبلاد.. أين حمرة الخجل ؟