تركيات يعلقن لافتات ضد الانسحاب من معاهدة إسطنبول المناهضة للعنف: لن نتراجع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 19 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

احتجت مجموعة من النساء التركيات، في إطار حملة لتطبيق اتفاقية إسطنبول المناهضة للعنف ضد المرأة، بعد انسحاب الحكومة التركية منها برئاسة رجب طيب أردوغان، وعلقت جماعات نسوية لافتات «اتفاقية إسطنبول لنا، ولن نتراجع» في عدة أماكن بمدينة إسطنبول التركية.



ووفقًا لما ذكره موقع «تي 24» التركي، علقت النساء لافتة «اتفاقية إسطنبول لنا ولن نتراجع» في العديد من الأحياء والأماكن بمدينة إسطنبول مثل جسر جلاطة، وبرج جلاطة.

يُذكر أن الجريدة الرسمية التركية نشرت في وقت سابق، مرسومًا رئاسيًا موقعًا من أردوغان، يقضي بانسحاب تركيا من اتفاقية مناهضة العنف ضد المرأة بعد أن كانت أول الموقعين عليها.

وقوبل القرار برفض شديد من قادة الأحزاب السياسية في البلاد، الذين أكدوا في بيانات مختلفة وقوفهم مع المرأة التركية ضد ما تتعرض له من ظلم.

وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حول انسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول المناهضة للعنف ضد المرأة في وقت سابق: «إن هذه الاتفاقية لم تجلب الاحترام لحقوق المرأة في تركيا»