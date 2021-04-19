شكرا لقرائتكم خبر عن كوبا تسدل الستار على حقبة كاسترو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هافانا – رويترز

انتخب الحزب الشيوعي الحاكم في كوبا الرئيس ميجيل دياز كانل سكرتيراً أول له، وهو أقوى منصب في البلاد، خلفاً لراؤول كاسترو، في اليوم الأخير من مؤتمر الحزب اليوم الاثنين.

وتسدل الخطوة الستار على حقبة استمرت ستة عقود من حكم الأخوين فيدل وراؤول كاسترو، اللذين قادا الثورة اليسارية في 1959، وتمثل أيضاً نقلة من جيل إلى جيل أصغر سناً شق طريقه في صفوف الحزب بدلاً من أن يصنع مكانته من خلال حروب العصابات.

وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يشغل دياز كانل (60 عاماً)، الذي ولد بعد الثورة وخلف كاسترو بالفعل في الرئاسة عام 2018، هذا الدور.

ويشدد دياز كانل على مواصلة المسار منذ أن أصبح رئيساً، ومن غير المتوقع أن يبتعد بالبلاد عن النظام الاشتراكي وحكم الحزب الواحد، على رغم أنه سيتعرض إلى ضغوط لإجراء إصلاحات اقتصادية.