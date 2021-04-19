شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات مكثفة لعقد فعاليات أسبوع القاهرة للمياه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة- الخليج:

كثفت وزارة الموارد المائية والري المصرية من استعداداتها لعقد أسبوع القاهرة الرابع للمياه، الذي يركز اهتمامه هذه الدورة، حول مناقشة التحديات في مجال المياه، وخاصة تأثير الزيادة السكانية على الموارد المائية، في ضوء التغيرات العالمية، وهو المحور الرئيسي للمؤتمر، وقالت الوزارة، في بيان، الاثنين، إن وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي، عقد اجتماعاً مع رئيس قطاع التخطيط، إيمان سيد؛ حيث تابع موقف الإجراءات الجارية لعقد أسبوع المياه، والمقرر عقده في 24 - 28 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويُعد أسبوع القاهرة للعام الحالي، هو المؤتمر الرابع في سلسلة المؤتمرات التي بدأت عام 2018؛ بهدف تعزيز التواصل بين منظمات المياه والصناعات المرتبطة بقطاع المياه والجهات الإقليمية والدولية والمجتمعات ذات الصلة.

واستعرض عبد العاطي، خلال اللقاء، الأنشطة العلمية والفنية الجارية حالياً للإعداد للمؤتمر؛ حيث انتهت اللجنة العلمية لأسبوع القاهرة للمياه، من استلام الملخصات المقدمة من الباحثين، لعرضها أثناء المؤتمر.

وقامت اللجنة بوضع المعايير وقواعد قبول الأوراق البحثية؛ حيث تضاعف عدد الأبحاث المقدمة هذا العام، مقارنة بالعام الماضي، الأمر الذي يعكس تزايد اهتمام الباحثين بعرض أبحاثهم أثناء الفعاليات. كما أبدت أكثر من 22 منظمة رغبتها في الانضمام لأنشطة الأسبوع.

وقد قررت اللجنة العلمية نشر الأبحاث المميزة، والتي سيتم قبولها بالمجلة العلمية للمركز القومي لبحوث المياه، كما قررت إصدار كتيب لأسبوع القاهرة للمياه تمهيداً لنشره في مجلة «سبرنجر».

وتتشكل اللجنة العلمية لأسبوع القاهرة للمياه، برئاسة أستاذ الهيدروليكا بجامعة عين شمس، ووزير المرافق الأسبق عبد القوي خليفة، وتضمّ في عضويتها نخبة كبيرة من خبراء المياه وأساتذة الجامعات والمراكز البحثية والهيئات والمؤسسات المتخصصة في مجالات المياه وجهاز شؤون البيئة ومعهد الصحة العالمية والبيئة البشرية.