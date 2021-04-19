شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون مصري- هندي في نقل وتوطين الصناعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

بحث وزير الدولة للإنتاج الحربي المصري، محمد أحمد مرسي، أمس الاثنين، مع أجيت جوبتيه، سفير الهند بالقاهرة، تعزيز التعاون في مجالات التصنيع المختلفة، بما في ذلك نقل وتوطين التكنولوجيا.

وأكد الوزير، خلال اللقاء، قوة العلاقات الوثيقة بين مصر والهند، وعمق التعاون المشترك في مختلف المجالات، معرباً عن تطلعه لاستمرار هذا التعاون الوثيق.

وقالت الوزارة إنه تمت مناقشة التعاون بين شركة حلوان لمحركات الديزل، «مصنع 909 الحربي»، وشركة «آشوك ليلاند» في مجال محركات الديزل، وكذلك التعاون بين شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية، «مصنع 81 الحربي»، وشركة «سوراس» في مجال المرشحات والبدل الواقية من الغازات.

وأكد مرسي سعي وزارة الإنتاج الحربي إلى عقد شراكات لنقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة، وتعميق التصنيع المحلي، وتبادل الخبرات والمعلومات الفنية مع الشركات الهندية في مختلف المجالات، معرباً عن ثقته في التكنولوجيا المتقدمة للتصنيع بدولة الهند، وتم، خلال اللقاء، توجيه الدعوة للشركات الهندية للمشاركة في معرض «آيدكس» 2021، المقرر إقامته في مصر نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام الجاري. وأوضح أجيت جوبتيه، سفير الهند بالقاهرة أنه تم بحث سبل فتح آفاق جديدة للتعاون في مجال إنتاج البرمجيات، ونظم المعلومات، والإنتاج المشترك للجرارات الزراعية، ووسائل النقل الخفيفة، مؤكداً وجود تفاهم متبادل بشأن ضرورة دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام في المجالات الصناعية والاقتصادية المختلفة. وأشاد جوبتيه بدور مصر المحوري في المنطقة العربية والشرق الأوسط، وجهودها في مكافحة الإرهاب، معرباً عن تطلع عدد من الشركات الهندية لفتح آفاق جديدة للتعاون مع شركات الإنتاج الحربي في إطار ما تشهده من تطوير على مختلف الصعد، خاصة في ظل اهتمام الدولة المصرية بتوفير المناخ الداعم للاستثمار، وجذب المزيد من استثمارات الشركات العالمية، وفي ضوء عمليات التحديث الجارية في مصر.