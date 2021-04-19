شكرا لقرائتكم خبر عن جوتيريس: 2021 يجب أن يكون عام التحرك لمواجهة التغير المناخي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأت الأمم المتحدة الاثنين قبل قمة حول المناخ بمبادرة من جو بايدن أن العام 2021 يجب أن يكون سنة التحرك لمواجهة التغير المناخي «الذي باتت عواقبه مكلفة جداً من الآن على سكان العالم».

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس خلال عرض تقريره السنوي برفقة المدير العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية بيتيري تالاس أن على الدول «التحرك الآن لحماية سكانها من التأثيرات الكارثية للتغير المناخي».

وأضاف «الوقت ينفد بسرعة لتحقيق أهداف اتفاق باريس. نحتاج إلى القيام بالمزيد وبسرعة».

وتتزامن هذه الدعوة مع تقرير مهم قبل قمة المناخ التي يعقدها الرئيس الأمريكي جو بايدن يومي الخميس والجمعة.

ودعي 40 من قادة دول العالم لحضور القمة الافتراضية التي يعقدها بايدن والتي تهدف إلى حشد جهود الاقتصادات الكبرى لمعالجة أزمة المناخ.

وجاء في تقرير حول المناخ العالمي للعام 2020 صدر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة الاثنين، أن العام الماضي كان الأكثر حراً على الإطلاق فيما ازدادت تركيزات الغازات الدفيئة المسببة للاحترار رغم التباطؤ الاقتصادي المرتبط بالوباء. (أ.ف.ب)