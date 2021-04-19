شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد: علينا أن نترك لأجيال المستقبل عالماً من دون أحقاد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الاثنين، أن الأخوّة الإنسانية والتسامح مصدر قوة وتميز تجربة الإمارات خلال الخمسين عاماً الماضية.

وقال سموه في حسابه على تويتر:«تابعت اليوم أولى محاضرات شهر رمضان المبارك بعنوان:«الأخوّة الإنسانية والتسامح: رسالة الأديان«..هذه الرسالة مصدر قوتنا وتميز تجربتنا خلال الخمسين عاماً الماضية، ومسؤوليتنا جميعاً تجسيد هذه المعاني لأجل خير البشرية..علينا أن نترك لأجيال المستقبل عالماً من دون أحقاد وكراهية».