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محمد بن زايد: علينا أن نترك لأجيال المستقبل عالماً من دون أحقاد

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الاثنين، أن الأخوّة الإنسانية والتسامح مصدر قوة وتميز تجربة الإمارات خلال الخمسين عاماً الماضية.
وقال سموه في حسابه على تويتر:«تابعت اليوم أولى محاضرات شهر رمضان المبارك بعنوان:«الأخوّة الإنسانية والتسامح: رسالة الأديان«..هذه الرسالة مصدر قوتنا وتميز تجربتنا خلال الخمسين عاماً الماضية، ومسؤوليتنا جميعاً تجسيد هذه المعاني لأجل خير البشرية..علينا أن نترك لأجيال المستقبل عالماً من دون أحقاد وكراهية».

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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