شكرا لقرائتكم خبر عن التونسية أنس جابر تقفز إلى المركز ال 25 في تصنيف لاعبات التنس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتقت التونسية أنس جابر مركزين وأصبحت في المركز ال 25 ضمن تصنيف لاعبات كرة المضرب الصادر الاثنين، بعد حلولها وصيفة في دورة تشارلستون الأمريكية الأحد.

وحرمت الأسترالية أسترا شارما، المصنفة ال 165 عالمياً، التونسية جابر من إحراز لقبها الأوّل في مسيرتها الاحترافية، بفوزها عليها 2-6 و7-5 و6-1.

وكانت جابر (26 عاماً) تخوض النهائي الثاني في مسيرتها الاحترافية بعدما فشلت في المحاولة الأولى في نهائي دورة موسكو عام 2018 عندما سقطت أمام الروسية داريا كاساتكينا.

وتلقت التونسية هزيمتها الثامنة هذا العام في مقابل 18 فوزاً، وهو ثاني أعلى رصيد انتصارات في 2021 بعد الإسبانية غاربينيي موغوروسا.

وحافظت الأسترالية آشلي بارتي على صدارتها المريحة للتصنيف، مبتعدة بفارق 1300 نقطة عن وصيفتها اليابانية ناومي أوساكا، وذلك قبل انطلاق دورتي شتوتجارت (500) واسطنبول (250) الاثنين.

ولدى الرجال، صعد الروسي أندري روبليف، وصيف دورة مونتي كارلو للماسترز، إلى المركز السابع على حساب السويسري المخضرم روجيه فيدرر الغائب عن الملاعب منذ مشاركته في الدوحة.

وعزّز اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس مركزه الخامس بعد تتويجه اللافت في مونتي كارلو.

واحتفظ الروسي دانييل مدفيديف بالمركز الثاني، وراء الصربي نوفاك ديوكوفيتش، برغم انسحابه من مونتي كارلو لإصابته بكورونا.

تصنيف العشرة الأوائل:

1- الصربي نوفاك ديوكوفيتش 11873 نقطة

2- الروسي دانييل مدفيديف 9850

3- الإسباني رافايل نادال 9490

4- النمسوي دومينيك تيم 8615

5- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 7860

6- الألماني الكسندر زفيريف 6125

7- الروسي أندري روبليف 5955

8- السويسري روجيه فيدرر 5875

9- الارجنتيني دييغو شفارتسمان 3720

10- الايطالي ماتيو بيريتيني 3453

تصنيف العشر الأوليات:

1- الاسترالية آشلي بارتي 9285 نقطة

2- اليابانية ناومي أوساكا 7985

3- الرومانية سيمونا هاليب 6965

4- الأمريكية صوفيا كينن 5915

5- الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 5750

6- الكندية بيانكا أندرييسكو 5265

7- البيلاروس آرينا سابالينكا 5085

8- الأمريكية سيرينا وليامس 4850

9- التشيكية كارولينا بليشكوفا 4660

10- التشيكية بترا كفيتوفا 4530