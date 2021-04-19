شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الإسبانية تعارض الدوري السوبر الجديد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعربت الحكومة الإسبانية عن معارضتها للدوري السوبر الأوروبي الجديد وطالبت الأندية المنشقة التفاوض مع الاتحاد الأوروبي ورابطة الدوري الإسباني.

وتعتبر أندية النخبة في إسبانيا، ريال مدريد وجاره اتلتيكو مدريد وبرشلونة من بين 12 نادياً أعلنت انطلاق الدوري السوبر الذي سيكون مغلقاً تماماً أمام الأندية الأخرى وسيؤثر سلباً في الهيكلية الحالية المعتمدة لكرة القدم الأوروبية.

وأصدرت الحكومة الإسبانية بياناً جاء فيه: حكومة إسبانيا لا تساند المبادرة الهادفة إلى إطلاق بطولة الدوري السوبر الأوروبي التي تروج لها أندية أوروبية عدة من بينها ثلاثة أندية إسبانية لأنها تعتقد بأنها أسست وتم اقتراحها من دون موافقة المنظمات الرياضية المحلية والعالمية.

وكان الاتحاد الأوروبي للعبة قرر إلى جانب اتحادات رابطة الدوريات في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا، بأن الأندية واللاعبين المشاركين في هذه المسابقة الجديدة لن يسمح لهم بالمشاركة في المنافسات المحلية والعالمية.

وذكر البيان بأن وزير الرياضة والثقافة الإسباني مانويل رودريجيس اوريبيس أجرى اتصالات هاتفية مع رئيس الاتحاد الأوروبي، رئيس الاتحاد الإسباني ورئيس الرابطة الإسبانية الاثنين بالإضافة إلى رؤساء أندية ريال مدريد واتلتيكو مدريد وبرشلونة. وأضاف البيان: تؤكد الحكومة الإسبانية عبر وزير الرياضة لديها ضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات.

وختم البيان: تؤكد الحكومة الإسبانية رغبة جميع الأطراف في التفاوض من خلال المحادثات التي أجراها وزير الرياضة ويأمل أن تؤتي ثمارها من خلال التوصل إلى اتفاق في صالح الجميع.