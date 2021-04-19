شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يضرب النصر السعودي قبل مواجهة فولاذ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

ضرب فيروس «كورونا» مجدداً فريق النصر السعودي في موجة تشبه تلك التي تعرض لها الفريق في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي؛ حيث أعلن النادي الاثنين وتحديداً قبل 24 ساعة على مواجهته المهمة أمام فولاذ خوزستان الإيراني عن إصابة حارسه الأسترالي براد جونز بالفيروس إلى جانب الظهيرين أسامة الخلف وعبد العزيز العلاوي؛ ليلحقوا بزملائهم فراس البريكان وعبد الرحمن العبيد إلى جانب اثنين من الجهاز الطبي والمترجم محمود منان ومأمور العهدة.

وسيلجأ البرازيلي مينيزيس مدرب النصر للاستعانة بالحارس المخضرم وليد عبد الله لتعويض غياب جونز بينما لا ينتظر قيامه بأي تعديل على التشكيلة التي كسب بها السد.

ويحتل النصر صدارة المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط مشاركة مع فولاذ قبل لقائهم الثلاثاء على ملعب مرسول بارك.

ويسعى النادي السعودي للانفراد بالصدارة ورفع حظوظه في بطاقة التأهل إلى دور ال16، كما أن الفريق أمام فرصة معادلة الفرق الإيرانية في مرات الفوز بسبع مباريات عندما يواجه فولاذ في لقاءين متتاليين بعد 13 مباراة خاضها الأصفر في مختلف الجبهات الآسيوية أمام فرق إيران، كسب 5 وخسر في 7 وتعادل مرة واحدة.

وكسب النصر في المباراة الماضية السد القطري 3-1 بينما فاز فولاذ على الوحدات الأردني 1-0.

وفي المباراة الثانية، في المجموعة يسعى السد القطري أحد أبرز المرشحين لتجاوز خسارته من النصر عندما يلتقي الوحدات على ملعب الملك فهد الدولي وفي رصيد كل منهما نقطة واحدة من المرحلة الأولى.

وأكد المدرب البرازيلي مانو مينيزيس مدرب النصر خلال المؤتمر الصحفي جاهزية الأخير لمباراته، مشيراً إلى أن العنوان الدائم هو الفوز، واستدرك: إصابات كورونا خطر وهاجس نفسي مقلق للفريق لكن علينا تجاوز الأمر.

وحول المباراة الثانية، أكد الإسباني تشافي مدرب السد أن فريقه أمام مباراة صعبة وفريق يلعب بطريقة دفاعية، وتابع: سنهاجم أكثر وسنكون حذرين، نتأخر بثلاث نقاط عن الصدارة ويجب أن نعيد أنفسنا للمنافسة.

وقال عبد الله أبو زمع مدرب الوحدات: فريقي يمتلك نفس حظوظ السد نقطياً، سنلعب بقوة وندافع عن استحقاقنا في المنافسة.

وعن طريقته الدفاعية، قال: إيطاليا فازت بكأس العالم وهي تلعب بالطريقة الدفاعية، المهم أن تكسب ولا يهم الطريقة.

وأكد مانو أنه يمتلك الحلول فيما لو لعب الفريق الإيراني مدافعاً كما حصل من الوحدات الأردني.

أما مساعد مدرب فولاذ جيسوس فأكد أن فريقه سيلعب للفوز وقال: «لا أريد التحدث كثيراً عن تفاصيل الفريقين فنياً، سنرى كل شيء على الملعب».