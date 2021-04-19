شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار ألعاب «إكس بوكس» السحابية على متصفحات الكمبيوتر وأجهزة «أبل» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يطرح قسم الألعاب في «مايكروسوفت»، إصداراً تجريبياً من خدمة الألعاب السحابية على متصفحات الويب لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام ويندوز 10 ، وأجهزة آيفون وآبود من شركة أبل، اعتباراً من يوم الثلاثاء.

ستمكن هذه الميزة المستخدمين من تشغيل أكثر من 100 لعبة Xbox Game Pass على متصفحات الإنترنتمايكروسوفت إدج وكروم من جوجل أو سفاري من أبل على أجهزتهم، بدلاً من استخدام وحدة تحكم ألعاب الفيديو، ما يسهل الوصول إلى الألعاب بغض النظر عن الموقع والجهاز.

وقالت كاثرين جلوكستين، رئيسة خدمة الألعاب السحابية في Xbox في منشور على مدونة يوم الاثنين، إن الإصدار التجريبي سيكون متاحاً فقط لأعضاء محددين من Xbox Game Pass Ultimate، والذين سيتم إرسال دعوة إليهم.

في سبتمبر، أطلقت مايكروسوفت خدمة ألعاب «إكس بوكس» السحابية بسعر دولار واحد أمريكي للشهر الأول للمستخدمين الجدد. (رويترز)