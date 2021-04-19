مع وصولها مرحلة الحسم.. أمريكا تتأهب مع الحكم المرتقب في قضية مقتل جورج فلويد

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت شبكة "سكاي نيوز عربية" أن الشركة الأمريكية رفعت حالة تأهبها في جميع أنحاء الولايات، قبل صدور حكم محتمل من هيئة محلفين خلال الأسابيع المقبلة في محاكمة الشرطي الأبيض ديريك شوفين، المتهم بقتل جورج فلويد وهو من أصول إفريقية، بعد أن جثا على رقبته لأكثر من 9 دقائق.

وبدأت هيئة المحلفين، اليوم الاثنين، الاستماع إلى المرافعات الختامية لفريقي الادعاء والدفاع في محاكمة شوفين، في قضية كشفت بوضوح الحساسيات العرقية في الولايات المتحدة واعتُبرت اختباراً مهماً لمحاسبة الشرطة.

ويواجه ديريك شوفين، الذي عمل طوال 19 عاما في قسم شرطة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، حكما بالسجن لمدة 40 عاما كحد أقصى في حال إدانته بالتهمة الأكثر خطورة، وهي القتل من الدرجة الثانية.

ولم يتم تحديد موعد النطق بالحكم، حيث يختلف الأمر من محاكمة إلى أخرى، لكن خبراء قانونيين توقعوا أن تستغرق مداولات هيئة المحلفين عدة أيام، قبل تسليم القرار النهائي للمحكمة.

واشنطن

وأفادت الشبكة الإخبارية بأنه تم تفعيل كامل قسم شرطة العاصمة واشنطن، على أن يعمل أفراده وضباطه وفق مناوبات مدتها 12 ساعة بدءاً من يوم الاثنين وحتى إشعار آخر.

وصرح هيو كارو، المتحدث باسم إدارة شرطة العاصمة، لشبكة "سي إن إن"، الخميس الماضي، بأن هذا الإجراء يأتي "تحسبا لأنشطة التعديل الأول المحتملة المتعلقة بنتائج محاكمة ديريك شوفين"، على أن يكون حضور الشرطة "مرئيا في جميع أنحاء المدينة خلال هذا الوقت".

نيويورك

وقال عمدة نيويورك، بيل دي بلاسيو، في تصريحات صحفية إن المدينة تستعد "وستكون جاهزة لمجموعة متنوعة من الاحتجاجات".

وأضاف دي بلاسيو أن مسئولي نيويورك يجرون محادثات يومية، إذ إن "من الواضح أن الكثير سيحدث بناء على ماهية الحكم (على شوفين) وكيفية التعبير عنه، لكننا نستعد".

شيكاغو

وفي شيكاغو، عززت شرطة ولاية إلينوي، موقفها العملياتي، حيث أصدرت بياناً الأسبوع الماضي قالت فيه إن ذلك يأتي "لضمان استعدادنا قدر الإمكان للحفاظ على سلامة مدينتنا وسكانها".

أتلانتا

وقال مسئولو شرطة مدينة أتلانتا، عاصمة ولاية جورجيا، في تصريحات لشبكة "سي إن إن"، الخميس، إنها "مستعدة للرد بسرعة".

وأضافت أنها تواصل التنسيق مع وكالات إنفاذ القانون المحلية وعلى مستوى الولاية والبلاد "للرد في حالة حدوث احتجاجات أو نشاط غير قانوني. إذا بدأ النشاط بالحدوث، فستكون شرطة أتلانتا مستعدة للاستجابة بسرعة"، وأضافت أن "سلامة وأمن مدينتنا ومواطنينا هي أولويتنا".