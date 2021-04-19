حبس رجل وزوجته عذبا طفلة الأول بالفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم - حسين فتحي:

قررت نيابة مركز الفيوم حبس زوج وزوجته عذبا طفلة الأول بعد ضربها بأسلاك كهربائية بإحدى قرى مركز الفيوم.

كان اللواء ثروت المحلاوي، نائب مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة بقيام رمضان س أ - 30 عامًا، وزوجته أسماء ع ج – 23 عامًا، مقيمين بقرية زواية الكرادسة، بتعذيب طفلته من زوجته المطلقة بمساعدة زوجته الثانية.

كشفت تحريات الرائد أحمد حسين طرفاية رئيس مباحث قسم شرطة مركز الفيوم، تحت إشراف اللواء صبرى العزب مدير إدارة البحث الجنائى أن الطفلة فريدة عمرها 3 أعوام كانت تعيش مع والدها وجدتها فى منزل زوجته الثانية، وأن زوجة الآب لم تتحمل صرخات الصغيرة و طلبها عمل"حمام" بشكل متكرر، فأرادت وزوجها تأديبها فضرباها بسلك كهرباء وعذباها أكثر من مرة.

ألقي القبض على الأب وزوجته وأحيلا لنيابة مركز الفيوم التي قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.​