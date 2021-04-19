السعودية: تسجيل 15 حالة تجلط بالدم من لقاح أسترازينيكا

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - (د ب أ)

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية اليوم الاثنين عن تسجيل 15 حالة تجلط بالدم جراء استخدام لقاح استرازينيكا في المملكة.

وقالت الهيئة حسب تعميم لها اليوم "إنه تم رصد 15 عرضًا جانبيًا خطيرًا متعلقًا بالجلطات وانخفاض الصفائح الدموية بالتزامن مع استخدام اللقاح في السعودية" مؤكدةً "أنه تبين أن المنافع المرجوة من إعطاء اللقاح تفوق المخاطر المحتملة حسب الادعاءات الطبية المعتمدة".

وتحدثت الهيئة في بيانها عن احتمالية حدوث أعراض جانبية مشابهة مع بعض اللقاحات المستخدمة في برامج التطعيم الموسع"، مشيرة إلى أن معدل حدوث هذه الأعراض الجانبية تتراوح ما بين حالة واحدة لكل 125 ألف إلى مليون شخص، وأنه وبناءً على عدد البلاغات المحلية المستلمة فإن نسبة حدوث هذه الأعراض بالتزامن مع إعطاء لقاح كوفيشيلد "أكسفورد/استرازينيكا" في المملكة هي إصابة واحدة لكل 200 ألف شخص".

وأوصت الهيئة العامة للغذاء والدواء في نهاية التعميم الجهات الصحية بتطبيق إجراءات احترازية لتقليل المخاطر المحتملة من إعطاء اللقاح بشكل عام، منها إبلاغ متلقي اللقاح بضرورة استشارة طبيب في حال ظهور هذه الأعراض واستمرارها أكثر من 3 أيام بعد تلقي اللقاح "الدوخة، الصداع الشديد والمستمر، الغثيان أو القيء، اعتلال في الرؤية، ضيق التنفس، آلام حادة في الصدر أو البطن أو برودة في الأطراف، تورم الساقين، بقع دموية صغيرة تحت الجلد في غير موضع الحقن".

يُذكر أن العديد من الدول الأوروبية قامت في وقت سابق بتعليق استخدام لقاح "أسترازينيكا"، أو فرضت قيودًا عليه بعد تسجيل وفيات بسبب التجلط الدموي لدى أشخاص تم تطعيمهم به.