أميركا وروسيا تبحثان قمة رئاسية مرتقبة

ابوظبي - سيف اليزيد - قال البيت الأبيض إن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان ناقش، اليوم الاثنين، مع نظيره الروسي آفاق عقد قمة بين الرئيسين الأميركي والروسي.

وأوضحت إيميلي هورن المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، في بيان، أن سوليفان وسكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف اتفقا في مكالمتهما الهاتفية على «مواصلة البقاء على اتصال».

وأضاف البيان أن المسؤولين الرفيعين ناقشا أيضاً القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية محل الاهتمام المشترك.

كان الرئيس الأميركي جو بايدن اقترح، خلال الأسابيع الماضية، على نظيره الروسي فلاديمير بوتين عقد قمة في بلد ثالث.