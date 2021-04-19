الأردن يخفف القيود بعد تراجع إصابات كورونا

عربي ودولي

ع+ ع-

قررت الحكومة الأردنية السماح بأداء صلاة الجمعة بعد أن شهدت المملكة انخفاضاً ملحوظاً في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء، إن «المجلس قرر، خلال جلسة عقدها مساء الأحد لمناقشة مستجدات الحالة الوبائية، السماح للناس بالخروج لأداء صلاة الجمعة سيراً على الأقدام، لمدّة ساعة واحدة يحدّدها وزير الأوقاف والشؤون والمقدّسات الإسلاميّة؛ شريطة التزام المصلّين بالبروتوكول الصحّي المعتمد».

يدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من يوم الجمعة المقبل وستستمر صلاة الجمعة ساعة واحدة رغم حظر التجول المفروض أيام الجمع.

وقررت الحكومة، الأسبوع الماضي «السماح للمواطنين بالخروج سيراً على الأقدام، لمدّة نصف ساعة، لأداء صلاتيّ الفجر والمغرب خلال شهر رمضان المبارك؛ شريطة التزام المصلّين بالبروتوكول الصحّي المعتمد».

وقررت الحكومة في العاشر من مارس الماضي منع إقامة صلاة الجمعة بعد تسجيل زيادة في حالات كوفيد-19، إذ بلغت في ذلك اليوم 6649 إصابة و60 وفاة. لكن الإصابات بدأت تتراجع منذ أسابيع إذ سُجلت اليوم الاثنين 3509 إصابات و62 وفاة.

ومازالت الجامعات والمدارس مغلقة في الأردن حيث يعتمد التعليم عن بُعد لمعظم المراحل التعليمية، فيما تحظر حفلات الزفاف ومجالس العزاء. كما ألزم الأردن السكان بوضع كمامات في الأسواق والأماكن العامة.