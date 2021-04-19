بوتين يعتزم المشاركة في قمة المناخ في اتصال عبر الفيديو

ابوظبي - سيف اليزيد - سيشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال عبر الفيديو الخميس في قمة المناخ الدولية التي اقترحها نظيره الأميركي جو بايدن، كما أعلن الكرملين الاثنين.وقال الكرملين في بيان "سيقدم فلاديمير بوتين نهج روسيا في سياق إقامة تعاون دولي واسع للتغلب على العواقب السلبية لتغير المناخ".

وفي المجموع، دُعي 40 من قادة العالم إلى هذه القمة الافتراضية المقررة في 22 و23 أبريل والتي ستمثل عودة واشنطن إلى مكافحة ظاهرة تغير المناخ بعد انسحابها من اتفاق باريس تحت إدارة دونالد ترامب.

وفي نهاية مارس، دعا جو بايدن فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جينبينغ للمشاركة في هذه القمة إلا أن الأخير لم يؤكد بعد مشاركته.

ويبدو أن قضايا المناخ هي واحدة من مجالات التعاون الأخيرة الممكنة بين موسكو وواشنطن.

ووفقاً للعديد من العلماء، تعد سيبيريا والمنطقة القطبية الشمالية من بين أكثر المناطق تأثراً بظاهرة تغير المناخ. وسجّلتا خلال السنوات الأخيرة درجات حرارة قياسية وحرائق ضخمة.

وفي بداية مارس، أعلنت موسكو وواشنطن أنهما استأنفتا التعاون بشأن المناخ مع وصول الإدارة الأميركية الجديدة.

وقد عقد ممثل الكرملين في هذا الشأن رسلان إيدلغيرييف محادثات مع المبعوث الأميركي للمناخ ووزير الخارجية السابق جون كيري.